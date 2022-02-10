紅魔失分 C朗後備啞火寫12年新低 遭般尼逼和 蘭歷克：卡雲尼擔正利衝刺

兩度「食詐糊」 普巴開齋未竟全功

曼聯於上場英格蘭足總盃被米杜士堡踢出局，此役先於12分鐘藉華拉尼頂入，卻因後防拍檔哈利馬古尼越位在先，被球證甸恩判入球無效。6分鐘後，曼聯中場保羅普巴射入今季個人首球。21分鐘，般尼後衛賓米擺烏龍，惟甸恩指普巴在進攻過程侵犯對手在先，令曼聯再食詐糊，更被般尼鋒將積洛迪古斯在47分鐘扳平完場。紅魔賽後23戰得39分，比多踢1場排第4的韋斯咸少1分，般尼則20戰得14分續包尾。

C朗今季英超第3次屈居後備，蘭歷克賽前解釋道，「我們此仗需要很多衝刺和追逐皮球，這都是卡雲尼擅長的，所以他擔正攻堅」。他賽後再質疑判決，稱球隊本應可入3球，又承認球隊浪費太多機會。C朗已連續5仗於球會賽事「食白果」，是12年來首次。

愛華頓負喜鵲 林柏特首敗稱麾下缺信心

此外，紐卡素憑新兵捷比亞罰球建功，主場以3：1反勝愛華頓，令「拖肥」新帥林柏特第2次領軍便落敗。「喜鵲」賽後22戰得18分，追至只落後少賽1場的「拖肥」1分。日前在足總盃旗開得勝的「林伯」說：「球員的信心不足，沒有魔杖可解決問題，因為英超就是艱難的聯賽。」