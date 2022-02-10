韓兩將取消資格釀外交風波 中使館斥煽動反華情緒 韓將1500米奪金為DQ吐烏氣

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韓國隊星將黃大憲周一於1000米準決賽首名衝線，卻與隊友李俊瑞先後被取消資格，任子威殺入決賽再以次名衝線，並因匈牙利隊華裔選手劉少林被取消資格，成為金牌得主。這名中國隊主力昨轉戰1500米賽事，雖在首圈輕鬆以首名出線，但在準決賽尚餘10圈時與對手碰撞，隨即升上第2位，最終挾小組第3衝線，但裁判翻看錄影指他阻擋加拿大隊對手，雙雙被取消資格無緣決賽；任子威無法連同混合團體賽獨攬3金。韓國隊的黃大憲在另一組準決賽首名晉級，終以2分09.23秒率先衝線，力壓加拿大隊及俄羅斯奧委會選手封王。

任子威遭DQ 黃大憲復仇奪金

而黃大憲與李俊瑞於1000米賽事被DQ風波未平息，繼韓國奧委會前天表明上告國際體育仲裁法庭（CAS），據報國內連日來出現反華情緒，效力上海女排的韓國名將金軟景，在社交網質疑DQ判決。《韓國時報》稱多名政客發聲，包括執政黨共同民主黨總統候選人李在明，亦在個人社交網表示為此感到憤怒；國民力量黨總統候選人尹錫悅則稱同情選手遭遇，但拒絕評論反華聲音。

上周五舉行的北京冬奧開幕禮，中國56個民族代表在表演身穿民族服飾傳遞五星紅旗，一名朝鮮族女子穿韓服身處其中，已引發韓國網民不滿。韓聯社昨報道，青瓦台官員在記者會表示理解國民為DQ爭議傷心，當被問及總統文在寅有否就此表態，該名官員只稱沒有。中國駐韓國大使館發言人隨後發聲明，表示有韓媒和政客將矛頭指向中國政府和北京冬奧，甚至煽動反華情緒，毒化兩國國民感情，並稱英籍裁判長曾任3屆冬奧裁判長，具有權威性。

俄花樣滑冰未頒獎 IOC稱涉法律問題

另外，俄羅斯奧委會日前稱霸花樣滑冰混合團體賽，但至今未頒獎，外媒insidethegames稱涉及賽前藥檢問題，但IOC回應時表示涉及法律問題，拒絕再解釋。

（北京冬奧）