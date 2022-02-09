蘇馬虐貓勢遭韋斯咸處分 疑不滿家具被毀 事後道歉警不介入

英國《太陽報》披露蘇馬的弟弟Yoan在社交網發布多段短片，顯示這名韋斯咸中堅將家貓當足球般腳踢，更將牠從高處拋下「窩利抽射」；另一段顯示他飛鞋襲擊家貓，捉到後更大力掌摑，片段還聽到拍片者的笑聲。報道引述消息人士透露，今次是因家貓家中搗亂，打爛花瓶及將廚櫃燈飾拆下，令蘇馬非常生氣。

拍片襲家貓 高處拋下當足球踢

引起公憤 會方表明「絕不寬恕」

片段瘋傳後引起公憤，這名27歲車路士前球星立即道歉，他說：「我要為自己行為道歉，完全沒有藉口。對於所有看完片段而感到不安的人，我深切道歉，也想跟大家保證我所養的兩隻貓現在都非常健康，全家都愛護和珍惜牠們，今次行為屬個別事件，以後不會再發生。」

諷刺的是，蘇馬擔任一個保護動物組織代言人。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，至少收到一宗相關投訴，但天空體育稱警方不會介入調查。據英國最新法例，虐畜最高刑罰為監禁5年及罰款。韋斯咸發聲明點名譴責蘇馬，確認會作內部處分，強調球會立場「絕不寬恕虐待動物行為」。

今季已有多宗英超球星涉案醜聞。一名31歲愛華頓球員去夏涉嫌性侵兒童被捕，球會因法律原因一直未有公開身分，但廣泛報道稱該人為冰島國腳基菲爾施古臣，他現獲准保釋；已被曼城停賽的班捷文文迪，亦涉多項強姦及性侵罪，日前上庭受審；上月底，曼聯新星格連活特被警方控告涉嫌強姦、威脅殺人及毆打女友等4項控罪，拘留3日後上周准保釋。

格連活特涉4罪 Nike終止合作

運動品牌Nike發言人回覆英媒查詢時證實，已正式終止與格連活特的合作關係，不再贊助這名20歲英格蘭國腳。另天空體育報道，曼聯過去10季共花約13億鎊（約136.9億港元）增兵，轉會收入僅3950萬鎊，淨支出達9.03億鎊，為近10季全歐洲最高支出球會。

（英超消息）