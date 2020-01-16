速滑兩將遭DQ 韓奧委向CAS上訴

高梨沙羅跳台滑雪遭DQ 服飾違規惹多隊批評

韓國隊於準決賽先後有名將黃大憲及李俊瑞被指犯規遭取消成績，黃大憲在賽事期間超越中國隊的任子威及李文龍首名衝線，賽後被判「非法過遲超越引致接觸」。韓國奧委會表示，已向國際奧委會主席巴赫要求會面，並將爭議呈交予CAS審理，「我們將全力確保選手免受不公對待，我國人民對充滿偏見的裁判感到非常不滿」。

匈牙利隊華裔選手劉少林在決賽衝線時遭任子威拉跌，但被指阻擋犯規被罰黃牌及取消成績，該隊亦提出申訴，但國際滑聯指他在比賽期間兩度犯規，包括衝線時用手臂阻擋任子威線路。劉少林賽後祝賀任子威，冀在4年後捲土重來。

跳台滑雪亦出現爭議判決，日本隊名將高梨沙羅周一出戰混合團體賽時，被指大腿緊身衣較規定「寬鬆了2公分」，這個奪金大熱即場痛哭，日本隊終得「梗頸四」。奧地利、挪威及德國隊同樣有選手因服裝問題被「DQ」，德國隊女將阿侯斯表示11年滑雪生涯從未因此遭淘汰，直斥國際滑雪聯會「摧毀了比賽」，挪威隊亦有選手批評工作人員量度方式不一。