谷愛凌逆轉奪金寫中國歷史 滑雪大跳台演高難度動作 看淡成敗勉年輕人挑戰自我

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早上10：00 / 下午13：00 / 下午13：30直播

谷愛凌前天在大跳台資格賽只排第5，但昨在首跳偏軸轉體兩周1440度獲93.75分，次跳嘗試難度較低的偏軸轉體兩周1080度，獲88.50分排第4。她在最後一跳捨易取難，首嘗試偏軸轉體兩周1620度，獲得94.50的高分。原本居首、次名的瑞士及法國隊女將，在壓軸一擊齊失準，最終谷愛凌最佳兩跳共188.25分，以0.75分優勢力壓法國隊選手，首征冬奧即奪金。

拒聽母親教路 捨易取難終摘金

避談混血身分 盼運動連繫不同國家

谷愛凌父親為美國人，母親為中國人，在美出生的她3年前宣布入籍中國，亦是應屆世界盃總冠軍。她賽後透露，曾任滑雪教練的母親在第2跳後來電教路，「她希望我跳較易的動作穩住銀牌，但我沒有聽話，因為即使失敗，我都想鼓勵年輕女孩敢於突破自己」。2006年都靈冬奧，韓曉鵬於自由式滑雪空中技巧賽奪金，谷愛凌成為中國隊16年來滑雪首金得主，亦是中國滑雪女隊及這個新設項目的首冠。她賽後被問及是否已放棄美籍，再如之前一樣未正面回應，「我是美國人，也是中國人，在這裏有回家的感覺，相信大家會明白我的使命，以運動連繫不同國家」。

花樣滑冰入籍女將朱易前天失準，令中國隊失落混合團體賽獎牌，賽後在微博飽受網絡攻擊，外界嘆道同是入籍兵，命運卻大不同，谷愛凌只稱相信朱易會繼續進步。中國隊累積3金2銀在獎牌榜排第3位，瑞典隊以4金1銀1銅居首，荷蘭隊以3金3銀1銅排次席。谷愛凌去年於世界賽奪2金1銅，唯一失金項目正是大跳台，下周日及四將分別出戰坡面障礙技巧賽及半管賽，力求完成3金使命。

港將金和曉今戰高山滑雪迴轉賽

而早前染新冠病毒檢測由陽轉陰的港將金和曉，今早將出戰高山滑雪女子迴轉賽。這個19歲冬奧新丁昨續在延慶賽區訓練，將排86位上場爭入下午的決戰。

（北京冬奧）