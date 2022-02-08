塞內加爾首奪非洲盃 沙拿教路致極刑宴客 文尼以德報怨安慰摯友

塞內加爾隊在2019年非洲盃飲恨，此役不容再失，雖有8次中框攻門，但威脅不大，最有可能打開紀錄的一次，是沙迪奧文尼在7分鐘主射12碼，皮球射向左路被埃及隊門將阿布巴加撲出。雙方終在加時後打和0：0，需互射12碼決勝負。埃及首4輪只入兩球，塞軍則4射3中，加上第5輪的文尼得手，險勝4：2，第3次入決賽終捧盃，並使埃及隊八度稱雄夢碎。

互射12碼敗陣 埃及八度稱雄夢碎

文尼賽後未被勝利冲昏頭腦，而是擁抱和安慰沮喪的利物浦隊友穆罕默德沙拿。惟有球迷認為，文尼未能藉12碼打開紀錄的原因，是沙拿曾向阿布巴加教路。利物浦名宿加歷查稱，沙拿應為埃及隊功虧一簣負責。他說：「沙拿未在互射12碼操刀是瘋狂的，他是埃及隊最佳球員，不應是射第5球的人。」事實是沙拿今屆只入兩球，埃及隊總入球只有3球，成為16強至決賽，均需與對手激戰120分鐘的重要原因。

文迪膺最佳門將 曾擬退役苦盡甘來

此外，車路士的塞軍球員艾度亞文迪獲選為賽事最佳門將，賽後獲隊友高列巴尼稱讚是當今世上最佳龍門。救出一個互射12碼的文迪說：「我們為首次奪得非洲盃超級自豪，今天作為一支團隊和一個國家贏得了冠軍，這就是為什麼我現在非常高興。」28歲的他於5年前因仍是蘭斯B隊球員，一度考慮退役，堅持兩年後轉會雷恩，兩年前加盟車路士，迄今已擁有歐聯、歐超盃及非洲盃冠軍。