港手球隊被拒登機滯沙特一周 檢測文件欠ISO認證 待衛生部門蓋印明返港

上月赴當地戰亞洲賽

港隊上月28日在亞洲賽名次賽擊敗約旦隊，歷史性在西亞球隊身上取勝，終在16隊之中以11名完賽。賽事上月31日煞科，他們原定同日從沙特阿拉伯返港，但航班因新冠疫情取消。香港手球總會隨即安排他們上周六經多哈轉機返港，但大軍到達沙特的機場後，卻被地勤人員告知檢測文件未有列明獲ISO15189認可，不符港府要求，再被拒絕登機。

謝永輝向本報表示，沙特衛生部門只有認可化驗所，但沒列明化驗所檢測等級，因此要額外向當地衛生部門申請發出有蓋印的證明信，以證明檢測報告獲該部門認可。他未知能否趕及在明日離開沙特，只能期望盡快取得文件，再回港接受隔離。他又嘆道，中華台北隊女足多人染疫，但獲台灣政府安排專機接回國，港隊檢測全部陰性，亦同樣以代表隊身分出征，至今卻仍滯留沙特。

出征近1月 球員生計受損

港隊一行20人自上月15日出發沙特備戰，球員非職業運動員，至今當地逗留近一個月，連同返港須隔離，工作進一步受影響。