中國短道速滑包辦金銀 匈國選手犯規失冠惹議 任子威封王遭揶揄

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武大靖、任子威及李文龍在半準決賽，均有同組對手犯規被取消資格，同以小組第2出線準決賽。其中任子威及李文龍在準決賽同組較量，兩人於賽事前半段雄踞小組前兩名，至第6圈被韓國隊名將黃大憲切入內線超前並摘下首名。不過，裁判翻查錄影後，認為黃大憲超前時犯規，令任子威和李文龍以前二姿態殺入決賽。身處另一組的武大靖以小組次名出線。

武大靖後勁不繼「梗頸四」

3人於決賽與匈牙利隊「兄弟檔」劉少林、劉少昂合演「全華人對壘」，武大靖在第4圈後勁不繼遠離爭金行列。領先的任子威在第4圈遭劉少林超越，兩人終點線前拉鋸，劉少林保住優勢率先衝線，任子威及李文龍緊隨其後。不過，即使劉少林衝線時被任子威拉跌，但裁判翻查錄影指劉少林阻擋犯規在先，向其出示黃牌並取消成績。24歲的任子威頂上金牌位置，李文龍獲得銀牌，劉少昂力壓武大靖獲得銅牌。匈牙利傳媒Blikk賽後以「冬奧會醜聞」為題，對賽果表達不滿，亦有當地網民揶揄「日後應把所有滑冰選手取消資格，因所有人都犯規」。武大靖則稱為任子威高興，認為是場上發揮與配合致勝。

中國單板滑雪添銀破壟斷

谷愛凌資格賽第5過關

中國隊同日於單板滑雪增添一面銀牌，17歲小將蘇翊鳴在男子坡面障礙技巧延續初賽的勇態，在決賽3輪均穩守前四，當中在第2輪更取得88.7分，雖不敵加拿大隊的柏羅特屈居第2，但仍打破歐美壟斷，為中國隊取得隊史首面冬奧男子單板滑雪獎牌，更是分項亞洲第一人。視另一加拿大名將麥莫里斯為偶像的蘇翊鳴，以0.17分優勢力壓對方，雙雙站上頒獎台。他賽後說：「與偶像同時站上領獎台，是人生中最珍貴的，太特殊了。」

至於自由式滑雪入籍女將谷愛凌，昨日於大跳台資格賽首度亮相，這個「青蛙公主」在首輪及第3輪均取得第3名，但在第2輪出現失誤僅得24.5分，計算最佳兩輪成績後獲得161.25分，以第5名晉級決賽，今早10時續衝擊獎牌。她的隊友楊碩瑞昨在熱身受傷後堅持作賽，以第20名完成未能晉級。而瑞典隊昨在高山滑雪女子大迴轉賽添金，暫以3金在獎牌榜居首，累積2金2銀的中國隊排第4位。