艾利洛英足盃助利物浦過關 養傷4個半月為紅軍復出 林柏特領拖肥齊闖16強

利物浦此役由迪亞高祖達、羅拔圖法明奴及南野拓實掛帥，新兵前鋒路爾斯戴亞斯及克服斷腳傷患的中場哈維艾利洛任後備。紅軍上半場佔盡優勢，82%控球率外，亦有11次攻門，但只有祖達初段禁區頂射門中框，被卡迪夫城門將迪隆菲臘斯沒收。53分鐘，紅軍右閘阿歷山大阿諾特開罰球予祖達頂入，路爾斯戴亞斯與哈維艾利洛5分鐘後，分別入替拿比基達和居迪斯鍾斯，而卡迪夫城亦調入兩名鋒將，惟在68分鐘再失守，被祖達傳球予南野拓實為紅軍改寫成2：0。主隊於76分鐘由18歲小將艾利洛再添入球，更是他養傷4個半月後復出即建功。即使卡城在4分鐘後有魯賓高韋爾破蛋，但紅軍仍以3：1取勝。

熱刺奏捷 卡尼起孖累積300球

另外，有前鋒孫興慜養傷1個月後復出的熱刺，藉哈利卡尼於13和66分鐘梅開二度，敵軍中場蘇利馬治在24分鐘擺烏龍，主場以3：1輕取於63分鐘破蛋的白禮頓。熱刺領隊干地稱讚近11仗獨取7球的卡尼道：「我很喜歡他的表現，他是9號球員，今次入兩球是重要的，他近期像以往般習慣取得入球了。我認為堅持的體能訓練，已對球隊產生很正面效果。」昨仗是卡尼職業生涯第499次披甲，入球剛好達300個。

林柏特掌愛華頓響頭炮嘆難忘

另外，曼城翼鋒馬列斯助攻中場根度簡後，再連入兩球，加上史東斯的入球，主場以4：1反勝英冠一哥富咸。車路士名宿林柏特上月底出任愛華頓新帥後，昨首度領軍雖有守將賓葛菲特初段傷出，但後備入替的耶利文拿上半場接應角球開紀錄，換邊後再憑李察利臣、賀基迪加及安祖斯唐辛建功，以4：1擊敗有艾雲東尼射入12碼的賓福特。

愛華頓經歷英超兩連敗，林柏特上任即領軍大勝，他賽後感激球迷支持，形容是一生難忘的一天，但同時強調這只是開始，「我們仍有很多工夫要做，需要在聯賽做點成績，提升排名，所以大家明天又要訓練了」。

（英足盃消息）