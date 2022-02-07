體壇快訊：喀麥隆非國盃摘季

咸美頓拒言休回歸F1

世界一級方程式（F1）賽車星將咸美頓昨在社交網公布回歸，意味他不會以37歲之齡退役。他去年失落總冠軍，無緣破紀錄八度封王，盛傳意興闌珊欲離開平治退休。據報平治因阿布扎比煞科站的判決爭議，早前要求F1辭退賽事總監。

狄柏度勢因傷掛拍

2009年稱霸美國公開賽的網球名將狄柏度，昨表示本周在家鄉戰畢阿根廷公開賽後勢掛拍。33歲的他形容膝傷猶如噩夢，希望不再增添傷患。他除了曾在美網贏得大滿貫，亦曾打入溫布頓錦標賽及法國公開賽4強，但世界排名已因傷跌至757位，早年更傳出父親營商不善，歷來逾兩億獎金化為烏有。

大帝復出領湖人返勝軌

「大帝」勒邦占士昨相隔5仗復出，即貢獻29分、10次助攻及13個籃板，NBA生涯第103次錄得三雙，助洛杉磯湖人戰至加時，主場以122：115擊敗紐約人。湖人今仗最多落後21分，刷新今季最大分差反勝紀錄，重返勝軌後排西岸第9。鳳凰城太陽則以95：80作客大勝華盛頓巫師，排西岸榜首。