AC米蘭打吡反勝 基奧特起孖促續爭標

AC米蘭有老將伊巴謙莫域因傷缺陣，上半場更被敵鋒比列錫破網而落後。換邊後「紅黑軍團」絕地反擊，基奧特先在75分鐘建功扳平，3分鐘後再接應卡拿比亞助攻施射得手，最終領軍以2：1反勝，亦是相隔18年來首次於聯賽落後下擊敗宿敵。

與門將邁治蘭均首度出戰打吡的基奧特，相信勝仗可重建設球隊信心，「聯賽仍有漫漫長路，但我們面對宿敵永不放棄，勝仗證明我們有能力爭奪榜首」。國米主帥施蒙尼恩沙基則稱表現更勝對手，並否認輪換影響表現。

羅馬失分 辛尼奧路食詐糊兼被逐

而有主帥摩連奴在意甲第100次領軍的羅馬，同日在主場悶和熱拿亞0：0，「首都狼」中場尼高路辛尼奧路完場前遠射破網，脫去球衣慶祝後領黃。但視像裁判（VAR）指其隊友譚美阿巴謙進攻犯規推翻入球，辛尼奧路不滿判決下投訴，其後兩黃一紅被逐。拉素作客則以3：0大勝有射手杜辛華荷域離隊的費倫天拿，賽後升上第6位。

拜仁險勝萊比錫 德甲續領群雄

另外，拜仁慕尼黑昨晨於德甲迎戰RB萊比錫，在湯馬士梅拿及羅拔利雲度夫斯基建功下，兩度遭扳平，終憑對手的烏龍球以3：2險勝，21戰得52分續居榜首。