俄女將批隔離膳食差致胃痛 意粉充飢「以淚洗臉」

德名將不滿隔離房間細小

IOC行政總裁認安排欠佳

抵京後新冠病毒檢測陽性的運動員，若情况不嚴重會被安排到隔離酒店檢疫，但連日來有不同代表團投訴安排。比利時隊鋼架雪車代表美莉文絲，還有俄羅斯隊冬奧兩項女將華絲妮素娃，近日先後控訴隔離安排。華絲妮素娃稱飯盒有意粉配橙色醬料，還有燶了的肉塊、數塊薯仔等，沒有綠色蔬菜，自己每天只能吃意粉，其他的食不下嚥。她又說：「病毒沒有令我難受，反而是這些食物令我胃痛，但每日只可以淚洗臉。」

德國代表團團長舒治米費歷亦稱，曾三奪冬奧金牌的北歐兩項名將艾歷費沙，被安排到細小房間隔離，正與IOC及北京冬奧組委溝通要求轉房。IOC行政總監杜比承認隔離設施未如理想，表示有責任令環境符合預期，「我們已在努力改善膳食、房間大小、網絡速度、訓練空間等，會盡力不令運動員受苦」。

另外，澳洲隊冰壺混雙女將基爾抵京後證實染疫，上周趕及兩次檢測陰性獲准上陣，但前天檢測復陽被禁賽。澳洲奧委會昨稱收到中國相關部門通知，她因病毒量低而獲准復賽。該隊已提早出局，昨續戰循環賽。