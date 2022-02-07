前港將解構 起跳猶豫軸心或傾斜

花滑不止4A 需看綜合表現

前港將李厚賢在4年前以Beyond名曲《海闊天空》，出戰四大洲花樣滑冰錦標賽成為熱話。為港出征多年的他近期已轉型教練，談及星將羽生結弦挑戰4A高難度動作時，預期對方將專注起跳質量，「 Axel是唯一向前起跳的跳躍動作，準備、起跳、空轉到落地四部曲，他應該會最專注於起跳，因為稍微猶豫都會造成空中軸心傾斜」。他又表示欣賞羽生對滑冰的熱愛，支持他挑戰極限，但美國隊華裔勁敵陳巍同樣不容忽視。他又強調花樣滑冰講求全面，4A雖是亮點，但並非表現的全部。

路透社稱，滑冰界不少人認為，4A是一個高風險、低回報的動作，雖然12.50的基礎分數屬6個跳躍動作中最高，但只比勾手四周跳多1分，亦因向前起跳而需要額外半周，即完成四周半後落地。羽生去年底嘗試4A時落地失誤，被降級至只得8分的3A。

來自千葉大學的學者兼花滑國際裁判吉岡伸彥，表示要在空中旋轉4周半，需要更大起跳動力及速度，失誤與受傷機會隨之增加，但他相信羽生將排除萬難嘗試完成。