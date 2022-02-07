為挑戰着迷 冰王子險中求勝 苦練4A破極限 羽生結弦抵京爭三連霸

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27歲的羽生結弦在過去兩屆冬奧奪金，成為66年來首個花樣滑冰衛冕男將，今屆若達成三連霸，將是94年來第一人。冬奧去年底宣布因疫情閉門，中國駐日大使館稱收到粉絲委託打氣，就連中國外交部發言人華春瑩亦回應稱「交給我們吧」。這名日本花滑頭號星將早在2020年，因擔憂染疫妨礙備戰今屆冬奧，選擇棄戰當季大獎賽，去年因足踝傷患連番退賽，上月才在全日本賽回歸，相隔300多天復出即奪冠。

遲歸隊避疫 今熱身明出賽

日本隊昨日在團體賽派出鍵山優真出戰男子自由滑，單項在5人中居首，連同女子及雙人滑首兩天成績，暫列總成績第3位，今日衝牌，但收起羽生的舉動引來不同猜測。選手村及訓練場上周未見其蹤影，日本滑冰聯盟拒答行蹤，令退賽傳聞成為各地媒體焦點。該國奧委會上周四發布短片，顯示他舉起3隻手指似暗示劍指三連霸，當時亦透露疫情隱憂，「能在這個舞台表演，有許多不同的考量，希望自己不要感染，不令疫情擴大」。男子單人滑明日開賽，這個冬奧巨星昨午終被拍到現身北京，今日將首度在北京冬奧賽場踩冰適應，明日先出戰短節目，周四勢在自由滑演練空中旋轉四周半（4A）。

力抗勁敵陳巍 執念完成使命

羽生去年稱霸全日本賽一役，嘗試4A雙腳落地，圈數略為不足，遭裁判將動作降級，單計自由滑錄得211.05分。未完美的表現和分數，令苦練多年的他賽後一度哽咽，對於成為完成這個高難動作的第一人，執念亦更為強烈，「這不單是我想完成四周半跳，更是我的使命」。上月初，他拍片感謝「應援團」過去一年支持，又提到仍在研究如何維持4A跳的軸心，還有旋轉的方式，相對於力抗強敵如美國隊華裔男將陳巍衝金，似乎周四在自由滑挑戰歷史一跳，在其心中分量更為重要。

（北京冬奧）