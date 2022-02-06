吳偉超引路助融入 信港將具北上實力

李毅凱透露去年3月成為南通助教的吳偉超有份推薦他，過去一年在內地亦甚獲這個前港足中堅關照，「我行緊他走過的路，他當年隻身返內地踢波，現在又是球隊助教，場內外都教我很多，放假我們會出外飲咖啡四圍行」。

港將食腦具優勢 籲加強心理質素

經過在中甲一季，阿凱認為港超與中甲水平其實差不遠，笑言「如果傑志在中甲踢，應該可爭頭兩名，因為有較多入籍和經驗球員」。他續稱相比中甲小將，香港球員也有優勢，「香港球員身體對抗和體能較輸蝕，但踢得較聰明，而且不少年輕港將已有球會或港足梯隊的亞洲賽經驗，有些更參加過亞冠，這些履歷令人更信服」。他補充在中甲只可使用3名外援，名額集中在中前場，變相多了空間起用香港後衛，「但就算好波，關鍵還是如何融入球隊。超哥常說外流時，當隊友都是華人球員時，要反思為何球會要用你，因此要比同位置球員心理質素強，踢出自己特點。例如我用球能力較好，就要多嘗試在後場做組織和助攻」。

晤港足新帥安達臣 願任「多面手」

李毅凱上次為港足上陣是2019年底東亞盃決賽周，他透露早前與港足新主帥安達臣見面，對方知他可出任後場多個位置，自己亦不介意做「多面手」。