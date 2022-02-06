李毅凱跳出舒適圈 中甲沉穩作戰 心繫恩師朱志光教誨 逆境覺悟立足之道

南通位於江蘇省轄下的港口城市，由香港出發乘飛機到上海，再轉乘一小時半高鐵才到達。李毅凱去年初離港就是這樣前往南通支雲，亦是他第二次北上落班。阿凱於2014年借至中甲的瀋陽中澤，當年只得19歲，上陣機會寥寥，加上球會財赤散班，不足一年匆匆結束北漂；7年後再闖蕩，27歲的阿凱已在傑志累積不少比賽經驗，「第一次北上是學嘢，今次更有經驗和信心，想有點得着」。

新春返港相聚 關係如父子

阿凱上季在中甲上陣22場12次正選，去年10月初對新疆天山雪豹，頂入在中甲的第一球，但頭兩場正選後曾3個月長坐後備席，直至季中易帥，下半季才漸獲正選機會。面對困境，阿凱即使離開傑志，仍跟恩師朱志光保持聯繫，聽取教誨沉着應戰，「唔係場場有得踢未必是壞事，始終一個香港仔去到人哋地方，同人爭位踢，要學習如何慢慢立足」。

李毅凱12歲踢黃大仙區隊時，獲朱志光相中加入傑志青訓，自此獲這「藍鳥」冠軍教頭關照，在亞冠盃6場分組賽5次正選，近兩季又多次獲委以隊長重任。對此朱sir說：「北上他無得踢那段時間，我提醒他出外踢波要學識配合新球隊，也跟他說如果放棄，之後球會換咩人都係無你份。領悟好是他優點，而且踢大型賽事都唔會怯場」。阿凱稱今次北上除了挑戰，也想離開「舒適圈」，「有人可能想繼續做隊長、有正選有得踢，但要有些困難先會進步。今季在中甲明白到不可以一步登天，在香港自己成長地方，很多人都會遷就你，但去到人哋地方就要靠自己爭取」。

阿凱今次受疫情隔離所限，相隔10個月才在去年底回港與家人團聚，也趁機多次約朱sir見面，恩師也感受到徒弟敬重，「他今次連合約細則都給我睇」。阿凱笑言過去與這「球壇爸爸」關係很好，還透露年少時已甚獲朱氏夫婦照顧，「靚媽（朱妻）由細睇到我大，我未試過自己出街時，她已帶我入旺角場睇波、買嘢畀我食，真的好似媽咪照顧小朋友」。

新季誓助南通升超 盼以表現換取知名度

阿凱過去在港超不時表現火爆，因而被稱為「球霸」，惟朱sir說：「他本質很好，只是有時突然控制不到情緒，性格剛好和我有點相反，如果連我都唔體諒他，就無教練幫他成長。有火唔係唔好，但要取中庸之道。近年他進步很多，待人接物好咗唔少」。

李毅凱上次離港正值港超停擺，今次回來再遇同一情况，在港度過農曆新年後，他日前已返南通歸隊備戰新球季。南通上季中甲排第5，簽約3年的阿凱冀汲取一季中甲經驗後，下季協助球隊升超，「逐步穩定表現和上陣機會後，想有更多對手和教練都識我是李毅凱」。令朱sir倍感安慰是，阿凱今次短暫回港不忘到傑志中心探班鼓勵後輩，阿凱也稱：「看他們等於我起初在傑志時，想將過去經歷分享。」

文：余瑋

圖：劉焌陶