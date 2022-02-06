速滑接力揚威 奪中國今屆首金 武大靖「壓線」居功 隊史首雙金男將

中國隊半準決賽派出范可新、曲春雨、任子威及武大靖應戰，面對賽前保持世界紀錄的韓國隊、意大利及波蘭隊，以2分37.535秒首名衝線與意大利隊雙雙晉級，韓國隊曾摔出賽道，僅得小組第3出局。中國隊晉級準決賽後面對美國隊、俄羅斯奧委會及匈牙利隊，由張雨婷代替范可新上陣，接棒時出現混亂跌至第3，曲春雨一度助中國隊追回次席，惟張雨婷再被美國隊反超，僅以第3名衝線。不過裁判賽後翻看錄影，發現俄羅斯奧委會阻擋中國隊交接，與同樣被判阻擋犯規的美國隊雙雙取消資格。

藉兩對手被DQ 準決賽驚險過關

決賽0.016秒力壓意大利奪金

中國隊晉級希望失而復得，決賽面對加拿大隊、匈牙利隊及意大利隊，派遣與半準決賽相同的最強陣容出戰，范可新於首棒位居第3，及後曲春雨把握機會超越加拿大隊取得次席，任子威更在第3棒交接後衝刺反超意大利隊搶佔領先位置，匈牙利隊及加拿大隊相撞摔出賽道，令金牌爭奪行列只剩中國隊及意大利隊，最後一棒的武大靖在終點「壓線」，以2分37.348秒首名衝線，以0.016秒力壓意大利隊奪金，武大靖最初加入中國隊只任女隊陪練，在上屆平昌冬奧500米首奪金，如今成為中國隊歷來首名獨得兩金的男將；銅牌由匈牙利隊奪得。

武大靖昨亦出戰男子1000米初賽，以1分23.927秒獲得小組首名晉級；隊友任子威以1分23.772秒完成，同樣以小組首名姿態出線半準決賽。21歲小將李文龍則以最佳第3名晉級，與他同組的韓國隊名將黃大寬做出1分23.042秒成績，打破加拿大隊老將夏美倫保持的奧運紀錄。

挪威名將越野滑雪雙追逐封后

今屆冬奧首金於越野滑雪女子雙追逐（7.5公里傳統技術+7.5公里自由技術）項目誕生，挪威隊的祖哈以44分13.7秒率先衝線，在2010年贏得接力金牌的她相隔兩屆再奪金，她形容是自小刻苦訓練所追求的夢想。銀、銅牌由俄羅斯奧委會及奧地利隊奪得。