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2022年2月5日星期六
戰新項混合團體接力 世盃大勇注強心針 武大靖領銜衝中國首金
朱定文任港持旗手感榮幸 兩將隔離無緣同場嘆可惜
冬奧花絮：巴赫譚德塞丁寧任火炬手
埃及互射12碼氣走喀麥隆 沙拿文尼非洲盃決賽「內訌」
中國女足相隔14年闖亞洲盃決賽
體壇快訊：港超菁英盃8仗延期
維拉增兵明智可爭前列 謝拉特改革確立基礎 林伯掌拖肥難言樂觀
車路士迎普利茅夫 愛華頓新帥林柏特地標戰賓福特
皇馬敗走畢爾包西盃出局
奧巴美揚入塞嘆圓夢 離廠歸咎阿迪達
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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