維拉增兵明智可爭前列 謝拉特改革確立基礎 林伯掌拖肥難言樂觀

幾乎懷疑是否對謝拉特產生特別情愫了，但維拉自他於季中接手帥印，確予人按部就班、穩步向前之感。戰術上固然一改原先盲搶引發中門大開的致命傷，增兵計劃亦明確依據之前執教格拉斯哥流浪的聖誕樹陣式。借用古天奴，伙拍貝安迪亞組成一左一右的雙十，不僅分散了演出波動的風險，技術層面亦最符合二人特長和習性；拉闊工作倚賴兩閘，所以招攬助攻力強的盧卡斯迪治尼提高左後衛級數，補位掃蕩任務繼續交給中場工兵三人。基礎架構擺好，能否在短短半季催生化學作用，從而追回大量失地殺入歐戰，正好考驗謝四功力。

雲迪碧克阿里投愛華頓 李察利臣恐犧牲

說到謝拉特，慣性念及「雙特不能並存」之迷思。林柏特趕及冬窗死線就任愛華頓領隊，儘管死線跟自身無關，卻有份促成借來雲迪碧克，以及親身迎接迪利阿里。然而不幸地，恐怕此乃另一個「XX不能並存」難題。大抵很難找到單一系統，可把雲迪碧克與阿里同時放在最佳位置。倘硬要用雙十而犧牲李察利臣等一直交到貨的攻兵，更屬本末倒置。以林伯的資歷及任教車路士的經歷，於拖肥給出完美解決方案的機會可不樂觀。偏好四人防線的林伯或許需用三中堅，無論如何，平衡關鍵之一始終乃邊衛/翼衛效率。曾於車仔及打比郡共事的艾殊利高爾落實加入教練團，似乎順理成章吧。

正常而言，降班總輪不到拖肥，聘帥擴軍決策看來亦只求穩軍心和討歡心。事實上，護級隊伍搶分，拚勁聲勢動輒比複雜部署有效——當然質素別太差就是了。像下周中恰恰將迎戰拖肥的紐卡素，中後場爛到入心，新帥又非特別擅長解救防務頑疾，反正老闆人傻錢多，冬窗大換血，怎也勝過手上庸才，先保證留級，徐圖後計。觀乎多買守將的方針正確，明智與否則可斟酌，一為被抬價，二為個別老臣被取消註冊齋操半年，士氣存隱患。

紅軍簽戴亞斯 或成沙拿續約籌碼

沒錯，評價一支球隊在轉會窗成敗，往往超出場內因素。譬如熱刺今個冬窗從任何角度均應該抵讚，收購賓坦古亞補充具備用球能力的硬朗中場，並借出幾名貴價貨慳人工減怨氣；至於北倫敦宿敵阿仙奴白白放走奧巴美揚，帳簿有蝕有賺，兵源肯定折損，部分球員反過來更有離心也說不定，利弊難定論。再暗黑一點，曼城羅致新阿古路即時借回河床可暫時不理，利物浦的路爾斯戴亞斯相對即食，但兩宗交易估計隱藏用途相同，乃增添跟舊部續約的談判籌碼；一旦戴亞斯有料到，試問沙拿還敢叫價五十萬鎊周薪嗎？

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。