戰新項混合團體接力 世盃大勇注強心針 武大靖領銜衝中國首金

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2000米混合團體接力為今屆短道速滑的新增小項，歷屆在短道速滑均有獎牌落袋的中國隊，在該項目的狀態持續大勇，本賽季世界盃4個分站均成功晉身決賽，取得2金1銀1銅佳績，世界排名高踞首位，為冬奧注下強心針。4站均獲派遣上陣的世界賽10金女將范可新及上屆平昌冬奧5000米接力男子銀牌任子威，料雙雙成為混合接力隊骨幹成員，在平昌以破世績姿態奪得男子500米金牌的武大靖亦有望出戰，為中國隊衝擊獎牌。他賽前表示，接力項目為中國短道速滑隊最看重的項目，冀與隊友全力以赴，「給接下來的隊友，包括中國代表團打個樣」。中國隊今晚8時23分將與強敵韓國隊、意大利隊及波蘭隊爭入準決賽，同晚將決出金牌。

瑞典老將卡拉爭今屆首金

至於越野滑雪的女子雙追逐（7.5公里傳統技術+7.5公里自由技術）項目，料將誕生本屆首面金牌。上屆於此項目奪得金牌的瑞典隊老將卡拉，將爭取連續4屆均有金牌進帳，但需迎來連奪兩屆世界賽的挪威隊代表祖哈，以及同樣來自瑞典的22歲新星卡絲臣等好手挑戰。

中國冰球隊挫丹麥 12年來首勝

速度滑冰今日則會上演女子3000米賽事，此項目上屆由荷蘭隊包辦三甲，被譽為「國民寵兒」的舒侯頓，成為該隊衛冕的重要希望，她上月主場出戰歐洲賽摘金先聲奪人，上屆奪金的艾達列特及銅牌的迪莊亦再度參戰，爭取讓荷蘭國旗再次獨佔頒獎台。此外，冬季兩項、自由式滑雪及跳台滑雪今日亦各產生一面金牌。

中國隊昨續於各項目初賽出擊，其中女子冰球隊首節落後1球下，於第3節最後1分鐘憑林尼及林綺琪建功，以3：1反勝世界排名高9位的丹麥隊，收穫12年來首場冬奧勝仗，暫錄得1勝1負。而出戰冰壺混雙的范蘇圓和凌智，以6：8不敵衛冕軍加拿大隊，遭遇兩連敗。花樣滑冰團體賽昨亦展開，中國隊完成首日3項目後，總成績暫居第3，落後榜首的美國隊7分。缺少星將羽生結弦的日本隊則排第4。

（北京冬奧）