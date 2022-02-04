格連活特加強家宅保安

曼聯准已購格連活特球衣者換印字

《每日郵報》報道，格連活特回家後，立即為其月租高達1.4萬鎊（約14.8萬港元）的豪宅加強保安，僱用兩名新保安在住所全天候巡邏，同時安裝閉路電視系統，可一次觀看屋內8個攝錄鏡頭。英媒亦引述曼聯消息人士確認，球迷今季若在官網或官方商店購買了格連活特印字球衣，可免費更換一件印有其他曼聯球員名字和號碼的同款新球衣。

自格連活特家暴事件曝光後，曼聯官網已將其相關商品下架。有英國球迷在社交網提出，季初為兒子買了一套印有格連活特的球衣，要求「紅魔」換貨。而被控7項強姦罪及1項性侵罪的曼城左閘班捷文文迪，昨穿上黑色西裝及戴黑色口罩，到車士打刑事法庭出席聆訊。

曼聯休戰近兩周後，明晨出戰英格蘭足總盃第4圈，主場迎戰英冠球隊米杜士堡，養傷逾兩個月的中場保羅普巴據報將復出，即使今仗未能趕及，也有望在未來兩輪聯賽候命。而突尼斯隊19歲中場漢尼拔，自國家隊於非洲國家盃8強止步後，已返曼市隨一隊操練，有機會在足總盃候命。

另外，英國天空體育昨報道，50歲曼聯名宿堅尼獲新特蘭邀請面試主帥一職，勢回巢執教。他在2006年展開主帥生涯，執教新特蘭領軍升超，翌季因戰績下滑離任，2011年離開葉士域治後未再出任領隊，之後於天空體育任評述。