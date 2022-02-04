文尼發威領塞內加爾闖決賽 並列隊史入球王 信上屆摘亞添爭標本錢

2013年非國盃亞軍的布基納法索隊，上周國內發生政變，教練盼以成績為人民帶來快樂，球員亦未因動亂而影響士氣，即使對手塞軍上半場兩度獲判12碼，包括中場高耶迪疑被對手門將出迎時擊中頭部，但球證經視像裁判（VAR）後推翻判決，令布基納法索隊半場保持不失。不過，塞內加爾隊在換邊後，換入中場柏比古爾等加強攻勢，至70分鐘憑巴黎聖日耳門（PSG）後衛艾度迪亞路建功打破僵局。文尼在6分鐘後助攻另一PSG球星伊祖沙古爾破網，完場前更取得在國家隊的第29球，領軍以3：1擊敗對手。

累入29球看齊亨利卡馬拉

無緣返利物浦出戰英足盃 料戴亞斯「地標」

塞內加爾隊上屆決賽不敵阿爾及利亞隊失冠，相隔兩年再爭標，文尼自信經驗是本錢，「球隊士氣高昂，連續兩屆晉級決賽並非容易。經驗是我們重要的資產，尤其是一開始我們飽受新冠疫情影響，更有不少傷兵，但我們保持冷靜」。累積29個入球的文尼，追平名宿亨利卡馬拉並列隊史入球王，賽後卻歸功隊友，「隊內有不少領袖，所有人都有豐富經驗，可以出一分力」。文尼在16強對佛得角隊時，曾因撞傷頭部繼續比賽引發爭議。其效力李斯特城的隊友南柏斯文迪，昨仗亦與對手相撞疑傷及頭部，被擔架抬離場，但其後再度上陣。

塞內加爾隊晉級決賽，意味文尼下周日無法歸隊，助利物浦在英格蘭足總盃第4圈迎戰卡迪夫城，而今晨出戰4強的埃及隊前鋒穆罕默德沙拿，亦勢未能趕及歸隊。

英媒報道，去年12月中受傷的利物浦中場堤亞高艾簡達拿已復操，下仗有望與新兵路爾斯戴亞斯掛帥。而曾短暫效力港超球會傑志的紅軍名宿施素高，昨接受《阿斯報》訪問時，稱戴亞斯可追趕另一名將路爾斯加西亞的成就，「他們有相同特質，在主帥高普帶領下，可發揮他的潛能」。

（非洲盃消息）