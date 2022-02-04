體壇快訊：蔡斌接掌中國女排

黃浩聰四徑賽誓當「完成者」

香港越野名將黃浩聰大年初二起挑戰香港四徑超級挑戰賽，經35小時奮戰後跑過麥理浩徑、衛奕信徑及港島徑，昨晚8時許踏上鳳凰徑最後一個路段，仍然保持領先優勢。他將爭取在60小時內完成298公里路程，以換取「完成者」稱號。

加拿大闖世盃差臨門一腳

加拿大隊昨晨在世界盃中北美洲及加勒比海區外圍賽，作客以2：0輕取薩爾瓦多隊，11戰得25分續居首，下月25日作客哥斯達黎加隊若凱旋，便可相隔36年後再闖決賽周。次席的美國隊則有車路士翼鋒基斯甸普列錫破網，主場以3：0擊敗洪都拉斯隊，以4分落後加拿大隊居次。

旗手怜央傳射領些路迪挫格流

蘇超昨晨上演打吡兼榜首大戰，主場的些路迪雖續有日本隊前鋒古橋亨梧缺陣，但另一東瀛新星旗手怜央梅開二度並交出助攻，領軍3：0擊敗格拉斯哥流浪，五連勝後以1分反壓客軍升上榜首。格拉斯哥流浪各項賽事22場不敗告終，亦是主帥雲邦賀斯上任後首敗。