佐高域親謝總統支持 檢察官證病毒報告有效

佐高域上月因填寫防疫旅遊史出錯，最終在爭議聲中被取消入境簽證。他的陽性檢測報告其後被英國廣播公司等傳媒指序號異常，塞國檢察部門前晚終發聲明，表示檢查了他在去年12月16日及22日的檢測報告，證實文件有效。佐高域與團隊未回應此事，但昨應總統武契奇邀請碰面，是他返國後首度公開亮相。

這名網壇一哥感謝武契奇在風波中聲援，並表示：「作為一個國家的總統，你實在沒有義務提供這類支持，所以我很感恩，亦更感謝人民的支持。」他已報名參戰本月21日展開的迪拜錦標賽，但在活動中「賣關子」，表示會在未來7至10日公布復出詳情，希望球迷保持耐性。

拿度費達拿9月合作 領歐洲隊戰利華盃

而新科澳網男單冠軍兼西班牙「泥地王」拿度，昨與「瑞士天王」費達拿落實合作，將於9月助歐洲隊出戰利華盃。40歲的費達拿自去年溫布頓錦標賽後，因膝傷休戰至今，仍未公布復出首擊。他亦再次恭賀拿度藉澳網打破大滿貫紀錄，期待9月與好友並肩作戰。