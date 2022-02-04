港將金和曉連續兩檢呈陰 准首踏賽場訓練

翁厚全列密切接觸齊避席開幕禮

朱定文任港隊持旗手

19歲滑雪女將金和曉與教練及男將翁厚全，周日結束歐洲集訓從波斯尼亞抵京，她因當時及翌日早上連續兩次新冠病毒檢測陽性，被送往隔離酒店無法訓練，直至昨日終達到連續兩次檢測陰性要求，獲准離開隔離酒店，即時前往延慶賽區的國家高山滑雪中心訓練。

這名冬奧「新丁」亦已入住選手村，續單獨隔離及按密切接觸者形式監察7日，不可接觸其他運動員及到訪公共空間。她於下周三登場，若比賽前6小時核酸測試陰性，便可出戰高山滑雪女子迴轉賽。兩名滑雪代表因防疫要求無法出席開幕禮，因應港隊今屆只有3名代表，港協暨奧委會昨宣布由短道速滑男將朱定文任開幕禮持旗手，今晚領團部人員進場。22歲的他同樣是首度征奧，將在本月13日出戰男子500米賽事。

中國隊冰壺混雙列次席 今續爭入4強

另外，中國隊昨續戰冰壺混雙循環賽，范蘇圓與凌智先在次輪以6：5險勝澳洲隊，晚上則以6：7反負瑞典隊，與對手、捷克隊及英國隊並列次席，今轉戰衛冕的加拿大隊，續爭4強席位。而中國女子冰球隊出師不利，在B組以1：3不敵捷克隊，今午迎戰丹麥隊爭響勝鼓。而備受注目的日本「冰王子」羽生結弦，昨仍未現身冬奧訓練場，預料今日不會出戰花樣滑冰團體賽，留力下周二起衝擊單人滑三連霸。

（北京冬奧前瞻 二）