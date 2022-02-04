18歲混血滑雪超新星 3年前棄美投中掀熱議 「青蛙公主」谷愛凌冬奧劍指3金

生於三藩市的谷愛凌，母親谷燕來自北京，父親為美國人。受曾任滑雪教練的母親影響，她在3歲已學習滑雪，8歲被送到滑雪隊，展開自由式滑雪訓練。她於2018至2019年代表美國隊出戰，在世界盃等賽事嶄露頭角，卻在2019年6月透過社交網宣布將改披中國隊戰袍，自此面對網上「洗版式攻擊」甚至死亡恐嚇，但無阻她在滑雪場上綻放光芒。她兩年前在瑞士洛桑舉行的冬季青奧連奪2金1銀，翌年挑戰世界賽取得2金1銅，今屆首登冬奧舞台，下周一出戰自由式滑雪大跳台，其後轉戰坡面障礙技巧及半管賽，賽前被視為橫掃3金的大熱，主要對手包括同樣參與3項的愛沙尼亞隊名將絲達露。

中國不承認雙重國籍 料須棄美國護照

今屆共12入籍兵成國家隊新勢力

中國並不承認雙重國籍，意味谷愛凌入籍後須放棄美國護照。她去年公布獲提名競逐表揚成績優異美國高中畢業生的「總統學者計劃」獎學金，有關計劃只限美國國民或永久居民參與。對於國籍爭議，她過去受訪曾說：「當我在美國的時候，我是美國人；但在中國的時候，我是中國人。」撲朔迷離的回答，使其國籍疑團仍有待解開。

在體壇火速冒起，谷愛凌的其他範疇同樣出眾，除了憑標誌面孔成為各大時裝雜誌封面模特兒，更在美國大學入學試SAT獲得1580分的高分，提早一年從高中畢業兼獲史丹福大學取錄。此外，她亦一直就種族、性別平權議題表態，冀透過滑雪突破社會多重界限，「因為體壇從不分種族、性別、宗教和國籍等界限，一切均在於突破人類極限」。

谷愛凌並非中國隊今屆唯一入籍兵，生於洛杉磯的19歲花樣滑冰女將朱易，在2018年美國錦標賽摘下女新人組冠軍，同年宣布放棄美國國籍加入中國隊。至於首度亮相冬奧的中國男子冰球隊更多達10名歸化球員，包括中德混血兒鄭恩來及在加拿大出生的袁俊傑。

（北京冬奧前瞻 二）