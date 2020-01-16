44歲NFL傳奇布拉迪退役 體壇眾星致敬

勉後輩百分百努力 「成功沒捷徑」

布拉迪父親日前否認兒子的退役傳聞，但他本人昨終在社交網撰文承認告別NFL。這名四分衛曾奪7座超級碗冠軍，五度成為超級碗最有價值球員（MVP），亦寫下NFL傳球達陣次數、傳球碼數等多項紀錄。對於輝煌往績，他在告別文說：「我從來都相信，要在一項運動成功，就必須付出100%努力。體能上、意志及情緒上，我每天都在挑戰極限，22年來盡力奉獻所有，因為不論在球場或是人生，成功從來沒捷徑。」

布拉迪當年在選秀會，在第6輪第199個順位被選中，2000年至2019年效力新英倫愛國者，去年轉投坦帕灣海盜即領軍相隔18年再度稱霸。他曾多次在訪問中表示，希望用更多時間陪伴太太及孩子，英媒亦稱他早於2020年底，與超模太太花1700萬美元（約1.32億港元），在邁阿密「人工富豪島」印度河購入物業，正改建別墅迎接退休生活。布拉迪獲各地體壇星將致敬，曼聯前球星碧咸、熱刺射手哈利卡尼、皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯，還有泳壇名宿菲比斯等，亦在社交網留言支持其退役決定。