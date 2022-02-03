染疫港將續留酒店隔離 下周三戰冬奧成疑 中國冰壺隊首擊險勝

需連續兩天檢測陰性再監察

同行將帥列密切接觸 定時檢測

金和曉日前與教練及隊友翁厚全結束集訓，從波斯尼亞出發北京備戰冬奧。這名19歲女將周日抵埗後於機場接受檢測，當時及翌日早上兩次結果均對新冠病毒呈陽性反應，被安排往酒店隔離。港協暨奧委會義務副秘書長黃寶基昨午稱，這名港將仍然留在隔離酒店。

她需連續兩天核酸檢測陰性，才能離開隔離酒店，再根據密切接觸者定義監察7天，未知能否在下周三出戰高山滑雪迴轉賽。同行教練及男將翁厚全列為密切接觸者，每12小時作核酸檢測，滿足防疫要求下可有條件地訓練，本月13日出賽。短道速滑港將朱定文上周四已從香港出發抵京，昨日繼續在賽場適應，同樣會在本月13日首登冬奧舞台。

東道主中國隊昨晚展開半個月爭牌之旅，范蘇圓與凌智在國家游泳中心出戰冰壺混雙首輪循環賽，戰至附加局以7：6險勝瑞士隊，今早轉戰澳洲隊。中國隊上屆在此項獲第4名，今屆改派這個合作不足3個月的新組合衝牌。冰球女子組亦會在今午開賽，中國隊將在五棵松體育中心B組對陣捷克隊。