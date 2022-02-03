國足緣盡世盃勢換血 虎年寫「河內慘案」 范志毅預言應驗再進諫

中國隊此役有香港出生的中場戴偉浚首度正選，外流西甲球隊愛斯賓奴的武磊掛帥，卻被越南隊三度破門，至補時才由徐新「破蛋」，以1：3敗走，1勝2和5負續排尾二，落後可踢附加賽的第3位球隊澳洲10分，提早兩輪出局。越南隊雖以3分包尾，但首於國際A級賽挫中國隊及取得小組賽首勝，已令舉國歡騰。

促重建由青訓做起 國足提早部署明年亞洲盃

網民賽後重提范志毅9年前的一番話，當時國足以1：5慘負泰國隊，他已稱「再下去就輸越南了，泰國隊輸完輸越南，再輸緬甸，再下來沒人輸了」。這名前國腳年初一晚於微博撰文分析國足問題，並寫道「現在更關鍵的問題是，我們能不能把足球界的傳承重新建立起來，能不能允許別人踩着我們的肩膀走上去」。他又促請國足從青訓入手，認為「要是我們這些人都擺不正自己的位置，那中國足球就真的沒戲了」。

國足新帥李霄鵬連同作客日本隊，首兩次領軍俱敗，賽後與隊長吳曦分別公開道歉。李霄鵬說：「失利首先是比賽設計出了問題，從我個人來講很難接受，隊員踢得還是非常盡力。第二是賽前激勵過度，太想贏下這場比賽，導致隊員們都踢得非常緊張。」據報這場敗仗，勢令國足提早着手籌備2023年亞洲盃及2026年世盃外圍賽，李霄鵬料重用由他提攜的年輕球員如戴偉浚、劉若釩、嚴鼎皓、高天意等，相反年屆30歲或以上的歸化球員或被放棄。

同組方面，澳洲隊昨晨意外作客被阿曼隊逼和2：2，賽後8戰得15分，被前晚以2：0輕取沙特阿拉伯隊的日本隊拉開3分，雙方將在下輪交手。由於每組前兩名直接出線，第3須轉戰附加賽，意味該仗將成兩軍出線關鍵戰。

韓國連續10屆出線

另外，韓國隊在B組作客以2：0輕取敘利亞隊，賽後8戰得20分，拋離作客以0：1負伊朗隊的第3位球隊阿聯酋，連續10屆晉身決賽周。

（世盃外消息）