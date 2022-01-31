鍾斯幾許風雨屹立不倒 歷22次受傷 稱為曼聯傾注血淚汗水

前領隊費格遜摩連奴曾稱讚

月初養傷721天復出迎狼隊

菲爾鍾斯下月便30歲，2011年由布力般流浪轉會曼聯，獲時任領隊費格遜稱讚，「擁有成為隊史歷來最佳球員的潛質」，後來另一前帥摩連奴也稱，「若要我選擇3個曼聯傳奇球員，會是史高斯、朗尼和鍾斯」，連巴西球王比利亦獻上「祝福」，「我是幸運兒。若在1970年世界盃遇上鍾斯，誰知結果如何？」

各方美言似預先諷刺鍾斯。在曼聯10個半球季，他上陣225次入6球，平均每季僅披甲21次，這與傷患連年息息相關，最近一次的膝部重創最嚴重，使他自2020年1月尾，在英格蘭足總盃淘汰燦美爾後，養傷至本月初，才在英超主場負狼隊復出。豈料該仗踢足全場的他鶴立雞群，賽後在球迷歌頌其名字下，一面激動得眼泛淚光，一面手拍球衣上的球會徽章，昂首闊步離場。

曼聯看守領隊蘭歷克說：「鍾斯已近兩年未在這水平的賽事作賽，卻表現出已披甲多時的老練。」也曾因傷長唞的「紅魔」左閘勞基梳爾亦說：「鍾斯應感自豪。他很專業，一直埋頭苦幹。」不少網民認同謂，「他成為曼聯後防一道清泉，與華拉尼的防線值得期盼」、「很多人喜歡取笑他，視他為笑柄，但他每次落場都付出100%」。

笑柄？說的是鍾斯這些年苦苦掙扎期間，仍被落井下石地「翻舊帳」，例如網民曾揶揄他難度甚高的擺烏龍，「美斯和基斯坦奴朗拿度做不到的，只有鍾斯能攻破迪基亞的十指關」、「鍾斯若在曼聯禁區控球，你死定了」。他比賽期間跌跌碰碰的滑稽場面和面容扭曲的誇張表情，網民亦樂此不疲。

屢成笑柄 稱別人有自由發言權利

可是，鍾斯見慣風雨，盡視作自然。他說：「我毫不介意，每個人都有自由發言的權利。我為曼聯奪得英超、足總盃和歐霸冠軍，曾代表英格蘭隊出戰兩次世界盃和一次歐洲國家盃。它們都是抹不去的事實。」他又唯望鬥志不會斷，「無論何時，當我穿上曼聯戰衣，都絕對會全力以赴。這是一間棒極的球會，我很感恩，對球迷永遠心存感激。闊別多時，能再與隊友並肩作戰的感覺真好。我感到又再是足球員了」。