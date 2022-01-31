體壇快訊：空手道港將李嘉維退役

高文刑滿復出首擊摘冠

曾勇奪100米及4×100米接力世界賽金牌的美國隊名將基斯甸高文，昨晨復出參戰紐約室內田徑賽60米決賽，最終以6.49秒封王，力壓僅以0.01秒之差落敗的百米飛人布美爾。25歲的高文前年因缺席藥檢，被田徑誠信委員會凍結參賽資格及停賽兩年，無緣出戰去年夏天的東京奧運。

中日女足會師亞洲盃4強

中國隊昨晚於女足亞洲盃8強面對越南隊，開賽僅11分鐘意外失守，惟其後憑王霜、王珊珊及唐佳麗各建一功，終以3：1反勝對手晉級，4強對手將是同日大勝過關的日本隊。「大和撫子」憑前鋒菅澤優衣香獨取4球，以7：0狂勝泰國隊。上屆亞軍澳洲隊則意外地以0：1不敵韓國隊，8強止步。

士砵亭反勝四奪葡聯盃

賓菲加昨晨於葡萄牙聯賽盃決賽與衛冕的士砵亭爭冠，在上半場23分鐘憑巴西國腳艾華頓索拉斯建功先拔頭籌。士砵亭換邊後4分鐘先憑後衛干卡路恩拿斯奧破網扳平，加上由巴黎聖日耳門外借的西班牙國腳沙拉比亞在78分鐘建功，最終領軍以2：1反勝，隊史第4次奪冠。