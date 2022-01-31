拿度澳網反勝稱王 21貫締里程碑 激戰5個半小時挫麥維迪夫 超費達拿佐高域成就

拿度在2009年首奪澳網男單桂冠後，4次殺入決賽均飲恨而回。被列賽事6號種子的他，首盤於第5局及第7局遭麥維迪夫打破發球局，並錄得16次無壓力犯錯，以2：6落敗。他在第2盤稍作調整，一度領先對手5：3，但錯失一次扳平局數的決勝分，反遭對手力逼至決勝局，在搶七以5：7落敗。

處於劣勢的拿度未因此言棄，第3盤續與麥維迪夫拉鋸，力保發球局不失，並在4：4平手時破發打破僵局，以6：4追回一盤。比麥維迪夫年長10歲的他其後愈戰愈勇，在第4盤兩破對手發球局，再贏一盤6：4扳平。氣勢如虹的拿度，第5盤領先5：3下，被麥維迪夫力追至5：5平手，但最終再連取兩局，以7：5拿下決勝盤，激戰近5個半小時共324分鐘後完成大逆轉。

卡絲高娃施妮雅高娃稱霸女雙

拿度與費達拿及佐高域賽前均累積20項大滿貫男單錦標，今屆澳網隨兩人分別因傷避戰及捲進入境風波，成為拿度獨攬紀錄的大好機會，終如願締造歷史新猷。25歲的麥維迪夫則去年於決賽不敵佐高域後，今年再度跟澳網冠軍刷身而過，未能繼去年勇奪美網後連續捧走兩項大滿貫錦標。

女雙方面，頭號種子的捷克組合卡絲高娃/施妮雅高娃，昨面對巴西籍的瑪爾雅及哈薩克籍丹妮連娜，首盤與對方拉鋸至決勝局，以細分3：7先落後。惟這對東京奧運金牌拍檔重整旗鼓，終連贏兩盤6：4扭轉戰局，贏得兩人首個澳網雙打冠軍。

拉度簡露美網奪冠後屢遭跟蹤

另外，在澳網女單次圈出局的19歲英籍網球新星拉度簡露，去年於美國公開賽一夜成名後，在同年12月遭一名35歲男子多次於其倫敦家宅門外徘徊，又曾留下寫道「你值得被愛」的字條。該男子上周五承認跟蹤拉度簡露，正等候判刑。