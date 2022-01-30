港隊02年首征冬奧 上屆初戰高山滑雪

連續6屆入圍

2002年，兩名香港女將入圍冬奧，在港出生的任家貝出戰女子500、1000及1500米，生於加拿大、在港成長的的蔡寶儀則曾是武術港將，亦活躍於三項鐵人界，最終以短道速滑代表身分踏上奧運舞台，出戰女子500及1000米項目。二人於各個項目均首輪止步，但已寫下港隊歷史。

港隊在緊接兩屆冬奧由來自吉林的韓月雙參戰，但在2010年一屆原本由王馨悅憑世界盃成績達標，但因未居港滿7年，無法為港出征，因而由韓月雙頂上兩度征奧，當年韓月雙在授旗儀式談及此事，因戰友失落資格而心痛灑淚。

而土生土長的呂品韜在2014年，成為首名出戰冬奧的港隊男將，但他在索契戰畢短道速滑賽事後，受訪時控訴因沒有隊醫同行影響表現，一度掀起代表團名額分配的爭議。女將吳一里在2018年平昌冬奧，入圍高山滑雪成為香港第一人；朱定文、翁厚全及金和曉一同出戰今屆，則令港隊在參賽人數迎來突破，亦是首次出戰兩個項目，屆時連同兩名醫療人員及兩名教練，組成最龐大代表團出戰。