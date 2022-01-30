三港將征冬奧 陣容歷屆之冠 速滑朱定文克服重傷圓夢 滑雪新星獲樂隊成員打氣

上屆因傷無緣參戰

朱定文平常心爭佳績

22歲的朱定文本在2018年有機會亮相平昌冬奧，但因右腳小腿骨折無緣參戰。今年他因隊友隋鑫憑世界盃成績取得入場券，再經遴選脫穎而出一圓奧運夢，並已抵達北京訓練。他出發前表示心情既興奮又緊張，冀能好好體驗這四年一度盛事，「從未試過登上奧運舞台，各方面都很期待，不論是參與開幕禮，或是跟不同項目的選手交流等」。然而他未訂下特別目標，只求以最佳狀態爭佳績。

朱定文過去隨港隊不時到內地訓練，但受疫情影響，近月只能留港。他憶述過去兩年訓練過程，形容是充滿挑戰，「在疫情的第一年，我們上不了冰，香港的場地時開時關，卻又回不了內地訓練；翌年可回內地訓練，終可跟世界頂尖選手同場，跟上他們的訓練節奏」。

翁厚全父自資器材助子出征

Dear Jane成員為堂弟宣傳吸贊助

滑雪隊由17歲的翁厚全及19歲的金和曉出戰男、女子組高山滑雪迴轉賽及大迴轉賽。在馬來西亞出生的翁厚全，賽前更獲堂哥、樂隊Dear Jane成員Howie在社交網打氣，亦因翁厚全父親承擔不少訓練器材費用，公開為堂弟徵求贊助。年幼移英的翁厚全曾隨英國隊訓練，但決定代表成長地香港出戰。他表示冬奧機會較想像來得快，目標躋身前30名。

香港乃無雪之地，滑雪港將訓練及比賽無可避免需離鄉別井。在港土生土長的金和曉，去年從漢基國際學校畢業後即赴歐訓練至今，她透露早前受傷患影響，一度質疑自己能否達成衝奧目標，「經過一番努力和挫折，在得悉取得冬奧資格一刻只感到無比興奮，並與教練相擁分享喜悅，很自豪能代表港隊」。