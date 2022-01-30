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2022年1月30日星期日
巴迪澳網封后追全滿貫 東道主44年首冠 睇齊細威三天王
拿度決戰麥維迪夫爭21「貫」 賽前賀徒弟黃澤林奪冠
華荷域投祖雲披7號 拒赴英超 稱生日簽約屬最佳禮物
傳朗尼回絕 林柏特勢掌愛華頓
文尼復操健身 塞軍8強戰上陣仍疑
夏登疑違規與76人談轉會勢受罰
體壇快訊：江旻憓復出爭大獎賽后冠
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三港將征冬奧 陣容歷屆之冠 速滑朱定文克服重傷圓夢 滑雪新星獲樂隊成員打氣
港隊02年首征冬奧 上屆初戰高山滑雪
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【明報專訊】（請看附圖）
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