華荷域投祖雲披7號 拒赴英超 稱生日簽約屬最佳禮物

阿仙奴收購觸礁 傳再外借奧巴

華荷域於當地時間上周五通過體測後簽約，據報轉會費達7000萬歐元（約6.1億港元），雙方簽約4年。這名塞爾維亞隊前鋒今季為費倫天拿上陣21場意甲攻入17球，「紫百合」高層曾表示收到英超球隊報價，據報包括阿仙奴，但球員希望留在意甲。被問及緣何拒絕英超隊邀約，其經理人只稱「祖雲永遠是祖雲」。華荷域接受球會官方網站訪問，表示為在生日展開新一頁而興奮，認為合約是最佳的禮物，又稱會付出200%努力爭勝；他最快於下周日的聯賽迎戰維羅納。

阿仙奴失去冬窗最大收購目標，球會名宿麥臣昨表示即使奧巴美揚因紀律問題被雪藏，但領隊阿迪達應考慮將這名射手重新納入大軍。多間英媒稱，巴塞與祖雲已接洽兵工廠，有意借用奧巴美揚至季尾。法國《隊報》則報道，里昂已與熱刺達成協議，借用25歲阿根廷隊中場盧施素。這間法甲球會將支付其一半薪金，每月約50萬歐（約434萬港元），但合約不設買斷條款。