拿度決戰麥維迪夫爭21「貫」 賽前賀徒弟黃澤林奪冠

許諾返西班牙後齊訓練助進步

淡然看個人紀錄 為場上續戰滿足

6號種子拿度去年經歷嚴重腳傷與賽前染疫，仍連退後輩第六度打入澳網男單決賽，今日若擊敗世界第2的麥維迪夫，將超越費達拿與佐高域，成為首個贏得21項大滿貫的男單球手。不過，他在賽前表示即使打破紀錄，未來生活模式亦不會改變，「能夠繼續比賽，繼續打波，遠較『21』這個數字重要」。屬拿度網球學校成員的港將黃澤林，昨帶同青年組男雙獎盃與「師父」拿度合照。17歲的他透露獲拿度恭賀，又獲對方許諾回到西班牙後，一同訓練續求進步。

連續兩屆打入成年組男單決賽的麥維迪夫，則爭取繼去年美網擊敗佐高域後再奪大滿貫錦標，甚至有望取代對方首膺世界一哥。他前晚於4強擊敗特薛斯柏斯時，不滿對手父親在觀眾席呼喊，認為裁判未有出手阻止其違規指導，更被錄得直斥裁判「是否太蠢」，昨被罰款1.7萬澳元（約9.27萬港元），特薛斯柏斯同被罰款7000澳元。

對於今日硬仗，麥維迪夫說：「要擊敗拿度這樣的強手，就必須使出100%實力，他擅以來回球消耗對手，所以我的體力與鬥志都要準備充足。」