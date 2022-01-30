巴迪澳網封后追全滿貫 東道主44年首冠 睇齊細威三天王

巴迪首盤已盡展頭號種子實力，五度直接發球得分，僅花32分鐘以6：3先拔頭籌。世界排名30的歌蓮絲次盤大舉反擊，多次把握強敵無壓力下犯錯而得分，次盤早段連環破發後領先5：1。不過，大滿貫決賽經驗佔優的巴迪及時回勇，連追4局打成5：5平手，戰至搶七更以細分7：2大勝，首度在澳網賽場封后。

澳網女單對上一次由東道主球手封后，已是1978年的Chris O'Neil。巴迪今屆更是以不失一盤姿態封后，連同去年贏得溫布頓錦標賽，2019年在法國公開賽封后，全滿貫之路只欠美網冠軍。以冷靜見稱的她賽後罕有振臂歡呼，並對主場球迷說：「我愛死你們了，沒有你們的歡呼打氣，我無法在此奪得冠軍，沒可能夢想成真，我以澳洲人身分為榮。」

集3大滿貫年終賽 現役第二人

澳洲傳媒賽前報道，巴迪在2015年想過掛拍，但細威向她發短訊挽留。如今她首奪澳網錦標，袋走287.5萬澳元（約1568萬港元）冠軍獎金，累積3項大滿貫兼年終賽冠軍，更是細威之後的現役球手第二人，同時看齊細威、「三大天王」費達拿、拿度及佐高域，成為第5個在3種不同球場地面贏得大滿貫的現役球手。

而美籍新星葛原般奴前天伙港將黃澤林，合力贏得青年組男雙冠軍後，昨轉戰青年組男單決賽打足3小時43分鐘，以盤數2：1險勝捷克籍對手Jakub Mensik，成為雙料得主。對手落敗後疑體力不繼倒卧球場，葛原般奴即時上前扶起對方，獲讚年僅17歲已展示體育精神，成為昨日澳網熱話。

佐高域陽性證明被質疑做假

另外，英國廣播公司近日報道，世界一哥佐高域早前向澳洲遞交的新冠病毒檢測陽性證明，編碼與塞爾維亞相關部門文件有異，質疑他是否為達到短期內曾染疫的條件，以假證明換取醫療豁免。這名塞爾維亞籍球星昨現身黑山出席活動，與團隊拒絕回應爭議，男子網球聯賽則稱他已報名參戰迪拜錦標賽，勢在下月21日復出。