伊朗出線 首亞洲隊外圍賽過關

據報達利美離賽前不足24小時才跟球隊會合，但仍獲任正選單箭頭，在48分鐘藉對方解圍失誤單刀破網，助伊朗在主場一球挫伊拉克，7戰6勝1和19分居A組榜首，餘下3輪拋離第3的阿聯酋隊10分，成為主辦國卡塔爾以外，今屆首支亞洲球隊晉身年底舉行的世盃決賽周，亦連續3屆及歷來第6次進軍決賽周。現有14隊確定出線，A組次席韓國隊若下周二作客擊敗敘利亞隊亦將晉級。此外，曼聯18歲青訓伊巴爾昨在82分鐘為伊拉克後備入替對伊朗，完成國家隊首戰。

戴偉浚國足初戰獲讚唯一亮點

B組方面，沙特阿拉伯隊主場以1：0小勝阿曼隊，7戰19分續居首，領先日本4分，兩隊將於下輪惡鬥；中國隊（國足）則7戰5分，若澳洲隊在下周三作客阿曼隊不敗，國足便會正式出局。大軍昨晚飛往河內，備戰下周二大年初一作客對越南隊。前晚不敵日本隊一戰首為國足上陣的戴偉浚，賽後更新個人微博稱：「很榮幸能夠為國效力，很感謝球迷們的支持。」

中國前國腳李毅認為，國足在「中日戰」唯一亮點還是戴偉浚，「說實話，這場呈現我們與日本隊差距愈來愈大，眼前一亮的還是戴偉浚，他這個年紀在場上表現的個人能力，正是全隊所缺乏。希望往後比賽能多給年輕球員機會」。