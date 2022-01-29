智利前四渺茫出線危 世盃外不敵阿根廷排第7 餘下3仗碰強敵

智利隊昨仗有中場維達爾停賽，阿歷斯山齊士掛帥攻堅，賽前已出線世盃決賽周的阿根廷隊，並沒徵召染疫初癒的美斯，教練史卡朗尼賽前也證實確診，並沒隨隊出征，但球隊仍藉翼鋒迪馬利亞於10分鐘射入世界波，前鋒拿達路馬天尼斯在34分鐘補中，以2：1挫於20分鐘有比尼頓建功的智利隊。

美斯缺陣 迪馬利亞馬天尼斯奠勝

智利隊曾在2015和16年連奪兩屆美洲盃，卻在今屆世盃外暫以15戰得16分排第7，今晨賽事前，同少分別排第5和第6的哥倫比亞隊及秘魯隊1分。南美洲區外圍賽前四可直接出線，第5位球隊需與大洋洲區勝方踢兩回合附加賽，以爭奪出線席位，故此智利隊目前形勢高危。

阿根廷隊助教名宿森美爾賽後說：「縱使隊長美斯缺陣，球隊表現仍然非常好，在目前艱難的情况下，實在不能苛求，只能感謝球員。」阿根廷隊自2016年美洲盃決賽互射12碼負智利隊後，近6次交鋒錄得3勝3和。

巴西保不敗 艾利臣兩領紅獲推翻

另外，巴西隊憑中場卡斯米路甫開賽6分鐘先開紀錄，厄瓜多爾的菲歷斯托利斯則在75分鐘扳平1：1完場。此役兩軍踢來火爆，巴西隊的艾馬遜及厄軍門將阿歷山大杜明古斯，先後在15和20分鐘被逐，而另一焦點是「森巴兵」門神艾利臣比加，分別在31分鐘和補時階段，向對手的頭部施以功夫腿及拳擊兩度領紅，但經視像裁判（VAR）介入後，同樣推翻球證判決，而VAR也曾推翻厄軍取得入球及獲判12碼，終令巴西得以保持14戰不敗，分別領先阿根廷隊及排第3的厄軍4分和12分。

此外，烏拉圭隊藉射手蘇亞雷斯在50分鐘一箭定江山，作客以1：0挫末段少踢一人的巴拉圭隊，賽後少厄瓜多爾隊5分。

（世盃外消息）