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2022年1月29日星期六
黃澤林稱霸澳網 再奪貫謝港人 男雙青年組封王寫歷史 新年留歐迎成人賽
拿度時隔3年再闖決賽 決戰麥維迪夫劍指大滿貫王
干地失兩心頭好 巴塞勢借查奧爾
高辛斯2.2億投國米 簽約4年半
占士杜蘭特膺票王 明星賽領軍交鋒
體壇快訊：張家朗何詩蓓傑運投票領放
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智利前四渺茫出線危 世盃外不敵阿根廷排第7 餘下3仗碰強敵
伊朗出線 首亞洲隊外圍賽過關
非洲足協查人踩人 稱球場關閘肇禍
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【明報專訊】（請看附圖）
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