體壇快訊：張家朗何詩蓓傑運投票領放

加拿大凱旋續壓美國居首

世界盃中北美洲及加勒比海地區外圍賽昨演第9輪賽事，加拿大隊作客2：0輕取洪都拉斯隊，四連勝後以19分續居首，領先同日獲勝的次席美國隊1分。至於墨西哥隊則作客2：1反勝完半場前踢少1人的牙買加隊，以3分領先同日吞敗的巴拿馬隊排第3。

伊藤美誠宣布混雙畢業

東京奧運乒乓混雙金牌得主的日本女將伊藤美誠宣布，在拍檔水谷隼退役後會從混雙項目「畢業」。她最近出戰日本錦標賽只參加女單及女雙，未在混雙項目爭取四連霸。她說：「我已在混雙達到最高目標，在奧運摘金，自信地戰勝中國球手。但水谷隼退役後，我已失去再組混雙的基礎。」她期望未來在女單和女雙，續爭打破中國球手壟斷。

趙心童闖德國賽8強

24歲中國桌球新星趙心童，昨於德國大師賽以局數5：1擊敗英籍好手福特晉8強。而頭號種子的世界二哥特林普，則以局數5：0輕取另一國家隊球手周躍龍，將與趙心童爭入4強。