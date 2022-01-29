干地失兩心頭好 巴塞勢借查奧爾

波圖射手料5.2億投紅軍

英國《每日郵報》報道，爭取在冬季轉會窗添兵的干地，一直未獲熱刺高層「開水喉」而意興闌珊，且日前被指有望來投的阿達馬查奧爾，據報已同意以借用形式回巢巴塞隆拿，並將接受體測，或下周一已水到渠成。查奧爾是名身形健碩的攻擊手，爆發力強但臨門一腳稍差，今季在狼隊只有1球進帳。

至於干地另一心頭好的哥倫比亞國腳路爾斯戴亞斯，據報已被願付5000萬鎊（約5.2億港元）轉會費的利物浦「截糊」。儘管羅拔圖法明奴今夏疑離隊，「紅軍」領隊高普仍希望藉戴亞斯，刺激「埃及文明」三星和達亞高祖達，在下半季有更佳表現。惟與此同時，高普雖曾反對放走南野拓實，但傳會方因前線有人滿之患，願放走這名日本國腳和另一鋒將奧歷治。

張伯斯離廠 2100萬投維拉

此外，阿士東維拉昨完成冬窗第4簽，與原本將在季尾約滿阿仙奴的後衛哥林張伯斯簽約3年半，據報轉會費只需200萬鎊（約2100萬港元）。維拉自領隊謝拉特走馬上任後積極增兵，此前3名新兵分別為菲臘比古天奴、盧卡斯迪治尼和羅賓奧臣。