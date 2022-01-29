黃澤林稱霸澳網 再奪貫謝港人 男雙青年組封王寫歷史 新年留歐迎成人賽

黃澤林昨與葛原般奴（前譯古舒夏華）挾2號種子身分出戰屬非種子的對手，首盤已盡展優勢，戰至細分2：1時，他一次底線抽擊得分，打破對手發球局，其後面臨被破發危機，連續3次藉發球直接得分，其中一球更達時速207公里，終以6：3先拔頭籌。般奴同日打入青年組男單決賽，連日來一天雙賽體力未受考驗，次盤早段已合力破發領先2：1。二人在尾段被對手破發，但戰至搶七以細分7：3奠勝，首奪澳網青年組男雙冠軍。

黃澤林今屆於青年組男單16強止步，但仍寫香港男將30年來最佳，他去年伙法籍球手在美國公開賽奪青年組男雙冠軍，連贏兩項大滿貫，成為香港第一人，賽後表示關鍵是跟般奴由早前的熱身賽起，逐漸建立良好默契。

澳網頒獎禮廣東話道謝

此外，他又透露連日多晚額外訓練一小時苦練發球，換來昨仗盡展發球威力的成果。Coleman亦感激港人關注支持，因此賽前已預想要用廣東話道謝，「知道大家看直播支持，現場有很多港人揮動香港區旗打氣，真的好感動」。他稱希望代表港隊參與9月舉行的杭州亞運，「代表香港的每個賽事我都好想參與」。

黃澤林在港土生土長，父親任小學校長，母親為教師，一直支持自己學業與體育並行，亦放手讓他四出征戰。他仍就讀拔萃男書院，由老師提供網上教材維持學業。農曆新年臨近，他仍隻身留歐，賽後不忘答謝父母，「感激他們一直對我的信任，特別是疫情下訓練與比賽，有時會特別艱難，很想多謝他們無條件的支持」。

苦練發球 盼成年組闖前300

Coleman今返西班牙，續於拿度網球學校訓練和休息，農曆新年期間會到埃及參與職業賽。他透露此前拿度剛完澳網其中一場比賽後，二人在場內餐廳偶遇，並獲對方鼓勵，「他提點我放鬆打就得，話我已經好叻，只需出去享受比賽，因為以後還有好長的路要行」。展望虎年，他希望打入成人世界排名頭300位，爭取在單打賽事勝出，從而打入明年澳網。他亦祝願港人身體健康及笑口常開，「希望疫情快點過，我用大滿貫可帶給港人快樂」。