體壇快訊：日韓女足言和攜手出線

阿根廷主帥史卡朗尼染疫

世界盃南美洲區外圍賽今晨重燃戰火，已提前出線的阿根廷隊未有徵召球星美斯下作客智利隊，但主帥史卡朗尼賽前證實感染新冠病毒，助教兼名宿艾馬亦被列為密切接觸者，雙雙無緣督師。哥倫比亞隊則會在明晨迎戰秘魯隊，兩軍14戰同得17分下仍有望出線，惟主隊中場謝法臣拿馬染疫退隊。

不來梅前帥詐騙禁賽1年

去年7月接掌德乙球隊雲達不來梅的安芬格，上任後4個月被揭發偽造新冠疫苗接種證明後遭解僱。德國足協昨宣布，判罰安芬格禁賽1年及罰款2萬歐元（約17萬港元）。安芬格的副手亦同樣因偽造接種證明，判罰禁賽10個月及罰款3000歐元（約2.6萬港元）。

福原愛任國際乒聯管理層

33歲日本乒乓球名將福原愛，昨宣布出任國際乒乓球聯合會（WTT）日本區總經理。據內地傳媒報道，福原愛是獲WTT主席、中國隊名宿劉國梁邀請，其職責包括助WTT推動贊助和投資，並協助推廣乒乓球在日本發展。