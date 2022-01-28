國足吞日本兩蛋晉級渺茫 新帥李宵鵬認有差距 戴偉浚地標後備上陣30分鐘

國足昨仗正選只選用一名入籍兵蔣光太，香港出生、轉戶籍後首獲中國徵召的戴偉浚先列後備。國足去年9月於卡塔爾中立場對日本，全場捱打負0：1，是役同樣局面，13分鐘國足中場王燊超在禁區犯手球輸12碼，大迫勇也主射中鵠領先1：0，這日本中鋒兩鬥國足均建功。國足上半場完全受壓後場，半場控球率不足三成及未有任何射門。

大迫勇也伊東純也建功奠勝

日本換邊後再下一城，入替不久的中山雄太在60分鐘左路傳中予伊東純也頭槌破網。落後兩球的國足於63分鐘才取得首個角球，同時換入戴偉浚，披上21號球衣首次上陣，任進攻中場位置。韋世豪於69分鐘禁區頂直射罰球，才是國足首個射門。日本最終在主場以兩球取勝，7戰15分排B組次席。

澳洲大勝續居第3 拋離國足9分

國足昨仗控球率僅36%，只得2次射門兼未有中龍，賽後7戰維持5分排第5。同組另一場澳洲隊主場以4：0大勝越南隊，7戰14分排第3。國足尚餘3輪落後澳洲9分，要爭第3名出線，爭取晉身年底的卡塔爾世盃決賽周只餘數字上可能，必須之後全勝兼澳洲全敗以及擁有較佳得失球差。

國足新帥李霄鵬首仗領軍即失利，他賽後承認雙方實力存差距，加上逾兩個月沒踢友賽，需時適應比賽節奏，願為失利負全責，「本想上半場先守住對方進攻，幾個最好的進攻球員下半場才上陣反擊」。他呼籲下仗在大年初一作客榜尾的越南隊，麾下要付出200%努力。

內地網民籲戴偉浚鬥越南擔正

至於戴偉浚是役上陣了30分鐘，入替後在中場為國足取回一些控球權，14次傳球均成功，表現較正選的蒿俊閔突出。不少內地網民期望，對越南可安排這22歲深圳隊中場任正選。

內地傳媒《人民日報》表示，「臨危受命的新帥和沒有正常訓練比賽保證的入籍球員，都無法快速彌補國足與亞洲一流球隊的巨大差距」，但期望對越南一戰可看到進步。