三巨頭缺陣 籃網負金塊

美國藝術家Dan Medina當地時間昨日,在事發地點豎立重約160磅的高比父女的雕像。穿上洛杉磯湖人24號球衣的高比,將手放在女兒的肩膀上一同前行。手持籃球的Gianna,則與父親對望微笑。銅像下方則刻上「英雄來又去,傳奇永留存」(Heroes come and go but legends are forever)的字句,並附有各死難者的姓名。至於一眾球壇名宿昨日亦向高比致意,其中湖人名宿「魔術手」莊遜上載數張與高比的合照,並指「高比在場內外也是無與倫比的傳奇,我們永不忘記8/24!」

另外,布魯克林籃網昨於NBA常規賽有夏登及杜蘭特因傷缺陣,加上艾榮因防疫禁令未能上陣下,以118:124不敵作客的丹佛金塊。邁阿密熱火則以110:96擊敗紐約人,賽後續居東岸榜首。