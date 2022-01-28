朱定文冀佳態征冬奧 疫下留港訓練 首參戰享受氣氛

出戰短道速滑 未訂目標

朱定文2018年因傷無緣平昌冬奧，今屆終可一圓五環夢，昨午獲父母陪同到機場送行的他，透露出發前心情既緊張又興奮，「很想感受奧運氣氛。這次電視台有直播，希望讓更多港人欣賞冰雪運動，感受奧林匹克精神」。

將出戰男子500米賽事的他，坦言未對成績抱特別期望，只求以最佳狀態應戰，「如可用最好的生理及心理狀態，站上這體壇最高舞台，好成績自然會來」。

受新冠疫情影響，朱定文近月仍只能留港備戰，惟本港並無符合國際標準的滑冰訓練場地。他坦言過去兩年在疫情下，訓練過程困難重重，「在疫情的第一年，我們上不了冰，香港的場地時開時關，卻又回不了內地訓練；翌年可回內地訓練，終可跟世界頂尖選手同場，跟上他們的訓練節奏」。他又特別感謝體院及相關部門，使他在本港的最後備戰可維持冰上訓練。

金和曉翁厚全下周日赴京

港隊今屆共派出3名運動員征戰北京冬奧，代表團規模為歷屆之冠。除朱定文外，滑雪隊亦派出小將金和曉及翁厚全出戰高山滑雪項目，兩人目前於波斯尼亞訓練，將於下周日（30日）從當地飛往北京。