黃澤林爭貫報答港人 破天荒連闖大滿貫男雙決賽

澳網青年組男雙決賽 now630台 下午13：00直播

黃澤林周三於青年組男單16強止步，惟在男雙延續強勢。他與古舒夏華以2號種子身分，昨在4強迎戰由法籍及瑞士籍球手組成的組合，首盤第3局便成功破發，以6：4拔頭籌。兩人第二盤同樣在第3局打破對手發球局，兼力保自家發球局不失，最終再贏局數6：4。黃澤林成為首名打入澳網決賽的港將，寫下本港網壇歷史，今日將與美國及巴拉圭球手組合爭冠。

黃澤林繼去年與法籍球手稱霸美網青年組男雙後，連續兩項大滿貫勇闖決賽。他昨賽後大嘆4強對手兩人高大兼具力量，能贏波晉級絕非容易，並稱已急不及待在男雙決賽獻技，希望以表現報答港人支持，「我知道會有很多港人支持我，因此定會全力以赴」。

巴迪主場爭標 42年來澳洲首人

成年組賽事方面，東道主球手、世界「一姐」巴迪，昨於女單4強盡顯主場氣勢，僅用62分鐘便直落兩盤擊敗美籍對手姬絲，職業生涯首度晉級澳網決賽。巴迪昨仗首盤僅錄得4次無壓力犯錯，比對手少10次，並且三度成功破發，以6：1先取一盤。這名25歲球手第2盤與對手拉鋸至局數2：2平手後連贏3局，以6：2再下一城，成為近42年來首名打入澳網女單決賽的東道主球手。她賽後說：「作為澳洲人，我們能在主場出戰大滿貫就像被寵壞般，很高興能在這裏發揮最佳水準，現在有機會為主場奪冠的目標努力。」

基茲奧斯伙同鄉闖男雙決賽

已連續淘汰3名美籍女將的巴迪，明日決賽將接受另一名美籍球手、27號種子歌蓮絲的挑戰。歌蓮絲昨於4強硬撼20歲的波蘭籍新星施維雅達，以局數6：4、6：1擊敗對手，首度躋身大滿貫決賽。至於主場出擊的「壞孩子」基茲奧斯，昨與同鄉球手哥基蘭基斯茲在男雙4強力退格奴拿斯/施巴路斯，以外卡姿態晉級決賽。