未懼詛咒恐嚇 澳職同志守護彩虹 「出櫃」欲令世界不一樣 球圈辦聯賽聲援LGBT

「我有一件非常私人的事情要向大家宣布—— 我既是職員足球員，也是同性戀者。我已經為性取向掙扎了6年，希望這個公開宣言，能夠讓我釋懷，也可以令世界不再一樣。畢竟，我相信足球對所有人而言，皆是平等的。」有別以往球員大多匿名「出櫃」，或如德國前國腳希斯貝加於退役後方承認自己性取向，現年只有22歲、曾入選澳洲小國腳的約舒亞卡華路，選擇以社交媒體Twitter自白心跡，絕對稱得上是破格。

碧基聲援讚先驅 基沙文軒達臣支持

約舒亞卡華路宣言一出，迅即獲得球壇各方名將支持。例如效力巴塞隆拿的中堅碧基就在網上聲援卡華路，「儘管我不認識你，但我非常多謝你踏出這一步。國際足壇對性別議題實在非常落後，你的言論正可以讓大家進步」。效力馬德里體育會的法國鋒將基沙文、利物浦隊長佐敦軒達臣及狼隊隊長高亞迪，也紛紛稱讚卡華路的勇敢之舉。

英國網球男將批性別議題落後

球迷歧視累墨爾本勝利被罰

足球界之外，英國男子網球手寶迪（Liam Broady）亦在日前出戰澳洲網球公開賽時繫上彩虹鞋帶，以示對LGBT群組的支持。談及卡華路的遭遇時，布魯迪說：「我知道他（卡華路）公開表態了，實在很難得。其實去到21世紀，人們仍不能大方表明自己的性取向，這真的很荒謬。」與此同時，布里斯本將在2月初舉辦首屆澳洲彩虹聯賽，邀請由男同志組成的悉尼流浪隊（Sydney Rangers）及女同志組成的飛翔蝙蝠隊（The Flying Bats）進行表演賽，勝者將獲頒以卡華路命名的盾牌。

惟除了球壇名將聲援鼓勵，卡華路要面對的，還有恐同人士的歧視及恐嚇言論。本月初，他隨軍作客墨爾本勝利後，隨即在社交網表示「受到球迷同性戀歧視言論攻擊」，又稱「直至2022年仍遇到這些問題，失望程度難以言喻，亦不能接受」。他同時促請社交平台Instagram，進一步監管網民惡意發布的仇恨言論，以免令兒童受到傷害。而墨爾本勝利昨因球迷歧視言論，被澳洲足總罰款5000澳元（約2.79萬港元），罰款將用於推動球壇的LGBT教育工程。LGBT、同志平權等性小眾議題，認知與接受之間雖有漫漫長路，但在體壇或算是初見成效。